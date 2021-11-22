Van'da 13 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hukuk Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik 15- 21 Kasım tarihleri arasında 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6'sı yabancı uyruklu, 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 kişinin ise emniyetteki sorguları sürüyor.

Ayrıca, kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanılan araç ve kaldıkları ev ve otel sahipleriyle organizatörlere toplam 239 bin 256 TL idari ceza uygulandı.