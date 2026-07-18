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Van-Yüksekova yolunda kaya parçaları ulaşımı aksattı

18.07.2026 - 20:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

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Yüksekova-Van kara yolunda yürütülen yol genişletme çalışmaları sırasında dağdan indirilen kaya parçaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, onlarca araç yolda kaldı.

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Edinilen bilgiye göre, Yüksekova-Van kara yolunun Yeni Tünel mevkisinde devam eden yol genişletme çalışmaları esnasında, yamaçlardan kontrollü olarak indirilen kaya parçaları yola döküldü.

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Kaya kütleleri nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolda temizlik çalışması başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kaya parçalarının bir kısmı temizlenerek, yol aralıklarla ve kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Güvenli geçişlerin sağlanmasının ardından bölgedeki trafik akışı normale döndü.

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