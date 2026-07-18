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Trabzon'da kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı

18.07.2026 - 20:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TRABZON (İHA)

Trabzon'da kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

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Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar S.K. (65) ile E.T. (45), ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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