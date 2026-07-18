Mersin'de boyutlarıyla dikkat çeken cami! Doğal güzelliklerle çevrili olması ilgi görüyor

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Anamur Diyanet Haber Koordinatörü Ahmet Tokdemir, Pınarlar'da bulunan bu küçük caminin sahip olduğu mimari özellikleri ve doğal konumuyla Anamur'un tanıtımına katkı sağlayan önemli değerlerden biri olduğunu belirterek, bölgenin inanç ve doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.