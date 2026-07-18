GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMersin'de boyutlarıyla dikkat çeken cami! Doğal güzelliklerle çevrili olması ilgi görüyor
HaberlerGündem Haberleri Mersin'de boyutlarıyla dikkat çeken cami! Doğal güzelliklerle çevrili olması ilgi görüyor

Mersin'de boyutlarıyla dikkat çeken cami! Doğal güzelliklerle çevrili olması ilgi görüyor

18.07.2026 - 21:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA)

Mersin'in Anamur ilçesinde yaklaşık 9 metrekarelik kullanım alanına sahip cami, küçük yapısına rağmen tek kubbesi, minaresi ve doğal güzelliklerle çevrili konumuyla dikkat çekiyor. Anamur-Ermenek kara yolunu kullanan vatandaşların uğrak noktası haline gelen cami, vakit namazlarını kılmak isteyenlere hizmet ederken, meraklıların da ilgisini çekiyor.

1

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Pınarlar (Bugarlar) mevkiinde bulunan ve yaklaşık 9 metrekarelik kullanım alanıyla dikkat çeken cami, doğal güzelliklerin ortasında ziyaretçilerini ağırlıyor.

2Mersin'de boyutlarıyla dikkat çeken cami! Doğal güzelliklerle çevrili olması ilgi görüyor

Anamur-Ermenek kara yolu üzerinde yer alan cami, yıllardır güzergahı kullanan vatandaşlara ibadet imkanı sunarken, bölgenin en dikkat çeken simgeleri arasında gösteriliyor.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Mersin'de boyutlarıyla dikkat çeken cami! Doğal güzelliklerle çevrili olması ilgi görüyor

Tek kubbesi, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki minaresi ve sade mimarisiyle öne çıkan cami, küçük ölçülerine rağmen bir camide bulunması gereken temel mimari unsurları bünyesinde barındırıyor. Çevresi asırlık çınar ağaçları ve doğal kaynak suyuyla çevrili olan yapı, inanç turizmi ile doğa turizmini aynı noktada buluşturuyor.

4Mersin'de boyutlarıyla dikkat çeken cami! Doğal güzelliklerle çevrili olması ilgi görüyor

Yolcuların ibadet ve mola noktası

Anamur-Ermenek kara yolunun yaklaşık 20'nci kilometresinde bulunan cami, özellikle sürücüler ve çevre mahalle sakinleri tarafından vakit namazlarında yoğun olarak kullanılıyor.

5Mersin'de boyutlarıyla dikkat çeken cami! Doğal güzelliklerle çevrili olması ilgi görüyor

Caminin hemen yanında bulunan doğal kaynak suyu, vatandaşların abdest ihtiyacını karşılıyor. Altından geçen küçük dere, serin havası ve çınar ağaçlarının oluşturduğu doğal gölgelik sayesinde cami, özellikle yaz aylarında yolcuların dinlenmek için tercih ettiği önemli duraklardan biri haline geliyor.

6Mersin'de boyutlarıyla dikkat çeken cami! Doğal güzelliklerle çevrili olması ilgi görüyor

Doğayla iç içe konumu nedeniyle ziyaretçiler yalnızca ibadet etmek için değil, bölgenin eşsiz manzarasını görmek ve hatıra fotoğrafı çekmek amacıyla da buraya uğruyor.

7Mersin'de boyutlarıyla dikkat çeken cami! Doğal güzelliklerle çevrili olması ilgi görüyor

Anamur Diyanet Haber Koordinatörü Ahmet Tokdemir, Pınarlar'da bulunan bu küçük caminin sahip olduğu mimari özellikleri ve doğal konumuyla Anamur'un tanıtımına katkı sağlayan önemli değerlerden biri olduğunu belirterek, bölgenin inanç ve doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

8Mersin'de boyutlarıyla dikkat çeken cami! Doğal güzelliklerle çevrili olması ilgi görüyor

Bölge sakinleri, caminin uzun yıllardır hem mahalle halkına hem de kara yolunu kullanan vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.

9Mersin'de boyutlarıyla dikkat çeken cami! Doğal güzelliklerle çevrili olması ilgi görüyor

Vatandaşlar, "Yoldan geçenler burada durup namazlarını kılıyor. Caminin küçüklüğünü görenler incelemeden ayrılmıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler fotoğraf ve video çekmeden buradan ayrılmıyor" ifadelerini kullandı.

10Mersin'de boyutlarıyla dikkat çeken cami! Doğal güzelliklerle çevrili olması ilgi görüyor

Doğal güzellikleri ve farklı mimarisiyle dikkat çeken cami, Anamur'un keşfedilmeyi bekleyen önemli değerleri arasında yer alırken, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamayı sürdürüyor.