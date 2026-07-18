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Düzce'de çeşmelerden ayran aktı 92 yıllık gelenek coşkuyla kutlandı

18.07.2026 - 21:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DÜZCE (İHA)

Düzce’nin Selamlar köyünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1934’de bölgeye uğrayarak ayran içti. O gün bugündür her 18 Temmuz’da köyde coşkulu kutlama yapılıyor.

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18 Temmuz 1934’de İstanbul’dan Ankara’ya giden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yol üzerinde Düzce’nin Selamlar köyünde soluklanmak için durdu.

2Düzce'de çeşmelerden ayran aktı 92 yıllık gelenek coşkuyla kutlandı

O zamanlar köy ahalisi Atatürk’e ayran ikram edip uğurladı. Atatürk’ün köylerine gelişini 92 yıldır unutmayan Selamlar halkı her yıl 18 Temmuz’u coşku ile kutluyor.

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3Düzce'de çeşmelerden ayran aktı 92 yıllık gelenek coşkuyla kutlandı

Her yıl köy meydanında ki çeşmeden akıtılan ayran ile birlikte Atatürk’ün köye gelişi kutlanıyor. 92. Yılda da köy meydanında mehteran gösterileri ve çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

4Düzce'de çeşmelerden ayran aktı 92 yıllık gelenek coşkuyla kutlandı

Gazi Mustafa Kemal ve Silah arkadaşlarını rahmetle anan Düzce Valisi Mehmet Makas, günün anlam ve önemine binaen kısa sürekli açıklamalarda bulundu.

5Düzce'de çeşmelerden ayran aktı 92 yıllık gelenek coşkuyla kutlandı

Katılımcılara teşekkür eden Vali Makas, daha sonra köy meydanında ki çeşmeden ayran içti. Daha sonra köyde bulunan Atatürk müzesini gezen protokol üyeleri bölgede bulunanlara çeşitli ikramlar yapıldı.

6Düzce'de çeşmelerden ayran aktı 92 yıllık gelenek coşkuyla kutlandı

 

 