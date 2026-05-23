Valilik duyurdu: Muğla’da 31 Ekim’e kadar 50 ormanlık alan giriş yasaklandı

23.05.2026 - 00:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Muğla Valiliği, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı 1 Haziran-31 Ekim 2026 tarihleri arasında Muğla genelindeki 50 ormanlık alana girişlerin yasaklandığını açıkladı. Muğla İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’nun kararı doğrultusunda, il genelindeki belirlenen ormanlık alanlara girişler 1 Haziran-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandı.

Kararın, 6831 Sayılı Orman Kanunu ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında uygulamaya konulduğu belirtildi. Yasak kapsamında yalnızca yetkili kurumlar ile izinli kişilerin ormanlık alanlara giriş yapabileceği ifade edildi.

Ateş yakmak ve piknik yapmak yasak

Muğla Valiliği tarafından yayımlanan karara göre, yasaklı orman sahalarında ve çevresinde mola vermek, piknik yapmak ve ateş yakmak yasaklandı. Vatandaşların yalnızca tescilli piknik ve mesire alanlarında ateşsiz piknik yapabilecekleri bildirildi. Ayrıca orman içi ve kenarlarında cam şişe, yanıcı ve parlayıcı madde, inşaat atığı ve benzeri yangın riski oluşturabilecek materyallerin bırakılması da yasak kapsamına alındı.

Anız ve bahçe atığı yakmaya yasak

Kararda, orman köyleri başta olmak üzere il genelinde anız, bağ-bahçe ve zeytinlik temizliğinden çıkan dallar ile her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı belirtildi. Balya ve hasat makineleriyle çalışma yapan araçların yanında en az 2 tonluk su tankeri ile 2 adet 12 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Turizm tesislerinde havai fişek yasağı

Orman içi ve yakınındaki turizm tesisleri, kamp alanları, piknik alanları ile düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı-patlayıcı maddelerin kullanımı da yasaklandı. Enerji nakil hatları ve trafo merkezlerinden sorumlu kuruluşların da özellikle ormanlık alanlarda gerekli bakım çalışmalarını yapacağı, ihtiyaç halinde enerji kesintisi uygulanabileceği kaydedildi.

Denetimler artırılacak

Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve belediye zabıta ekipleri tarafından oluşturulan devriye sistemlerinin yaz boyunca etkin şekilde sürdürüleceği açıklandı. Muğla Kent Ormanı ile tescilli piknik ve mesire alanlarının yasak kapsamında olmadığı belirtilirken, turizm ve sportif faaliyetler için gerekli izinlerin alınması şartıyla belirli alanlara giriş yapılabileceği ifade edildi.

Kurallara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılacağı bildirildi. Vatandaşların muhtemel yangın durumlarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilecekleri hatırlatıldı.

