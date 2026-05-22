Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı 5 kişi yaralandı

Kaza, Alaca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale istikametinden Tokat’ın Zile ilçesine doğru seyir halinde olan K.A. idaresindeki 71 FK 389 plakalı otomobil, bölgede etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü, yolcular G.A., S.A. ile Z.N.A. ve Z.E.A. adlı çocuklar yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Maddi hasarlı otomobil, trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.