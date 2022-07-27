Vali Yerlikaya'dan İstanbul'daki mesleki teknik liselerine tebrik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

İstanbul’daki Mesleki Teknik Liselerimiz LGS 2022'de tarihi başarı elde etti.

* Pendik Teknopark MTAL % 0,4

* Bağcılar Demirören Medya MTAL % 0,6

* Arnavutköy İstanbul Havalimanı MTAL % 1.14

* Beşiktaş İTÜ MTAL %2’lik dilimdeki gençlerimizin tercihi oldu. Dedi ve alkış sembolü koydu.

#İstanbul’daki Mesleki Teknik Liselerimiz #LGS2022'de tarihi başarı elde etti.



✅Pendik Teknopark MTAL % 0,4

✅Bağcılar Demirören Medya

MTAL % 0,6

✅Arnavutköy İstanbul Havalimanı

MTAL % 1.14

✅Beşiktaş İTÜ MTAL %2’lik dilimdeki gençlerimizin tercihi oldu.



👏👏👏 pic.twitter.com/E7D181LPLh