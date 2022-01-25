Vali Yerlikaya vatandaşlara seslendi: Araçlarınızı bırakabilirsiniz!

Kar yağışı ile mücadelenin yoğun şekilde devam ettiğini belirten Yerlikaya, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: Çok zor bir akşam yaşıyoruz. İki günden beri bugüne yönelik çalışıyoruz. Halen çalışıyoruz. Önemli tedbirler aldık. Şu anda kriz merkezindeyiz. Bütün arkadaşlarımızla hep birlikteyiz. Odayeri-Yassıören arasında 80-90 santimetre kalınlığında kar var. Burada mahsur kalanların tahliyeleriyle ilgili çalışma başlattık. Aynı şekilde TEM'deki dört noktada buradaki vatandaşlarımızı buralardan alıp otellere yerleştirmekle ilgili çalışma yapıyoruz. 35-40 yıldan beri rastlanılmayan bir akşamla imtihan ediliyoruz. Zor bir süreç. Vatandaşlarımızın kısıtlamalara yürekten uyduğuna inanıyorum

"UYUMAK YOK, YOLLARI AÇACAĞIZ"

Gece uzun ve hava gittikçe zorlaşıyor. Onları daha zor durumda bırakmamak için kaymakamların, belediyelerin hazırladığı otellerde misafirhanelerde ağırlıyoruz. Yolları açtıktan sonra kalan araçları onlara teslim edeceğiz. Hem AFAD'ın hem Kızılay'ın, Büyükşehir'in pek çok kurumun yardım çalışmaları var. Bunların daha kapsamlı olması için tüm arkadaşlarımızla cansiperane çalışıyoruz. İlk etapta Karadeniz'den gelen yoğun hava dalgası Avrupa'ya giderken Anadolu aksına döndü. Orada da kar yağışı başladı. Uyumak yok. O yolları tamamen açıp, orada kalan araçları vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Biz sizi misafir edelim. Kimse araçlarında kalmasın. O araçlar bizim misafirimiz. Onları o vaziyette büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Onlara en kısa sürede ulaşmak ve güvenli ortamda misafir etmek için gayret ediyoruz. Bir hemşerimizin bile sıkıntı çekmesini istemiyoruz. Bütün cansiperane çalışan arkadaşlarımızla tek umudumuz bu. Onları misafir edebilmek için bir gram uyku bize yok.