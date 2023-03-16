Vali Aydoğdu: Elbistan'da binaların enkazı yüzde 98 seviyesinde kaldırıldı

6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Elbistan'da koordinasyon valisi olarak görev yapan Vali Hamza Aydoğdu, bölgede yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Aydoğdu, bölgede iş yerlerinin büyük bölümünün yeniden hizmet vermeye başladığını belirterek, ''İş yerlerinin büyük çoğunluğu açılırken, ilçe merkezinde doğal gaz yüzde 95 seviyesinde kullanıma tekrar sunuldu. İçme suyu ve elektrikte arızalar giderilirken, yapımı tamamlanan konteyner çarşılarda esnaflar tekrar faaliyetlerine başladı.İlçe merkezindeki iş yerlerinin büyük çoğunluğu tekrar faaliyetlerine başladı. İş yerleri yıkılan esnaflarımız için kurulan 4 adet konteyner çarşıda hak sahipliği noter tarafından çekilişleri yapılarak belirlendi. Esnafımız bu çarşılarda faaliyetlerine başladı” dedi.

ÇADIR KENTE ÖNLEMLERİMİZ ALDIK

Meteorolojik veriler değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alındığını yoğun yağmur yağışı ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkin tüm birimlerin, teyakkuz halinde çalıştığını belirten Aydoğdu, ''Elbistan’da da yoğun yağış yaşandı ancak aralıklarla duran ve şiddetini azaltan yağış, ilçemizde olumsuz durum oluşturmadı. Bu noktada ilgili birimlerimiz çadır kentler ve konteyner kentlerde gerekli tedbirleri alırken, ilave önlemlerle yaşanabilecek sel baskınlarına karşı teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdü. Elbistan’ı yeniden ayağa kaldırmak için tüm imkanlar seferber ediliyor. Yapımı tamamlanan geçici barınma merkezlerine vatandaşlarımız yerleşmeye devam ediyor. Yine kalıcı konutlar için belirlenen bölgelerde çalışmalar başladı. “diye konuştu.(DHA)