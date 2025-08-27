Vahşice katledilen Neşe'nin son mesajları ortaya çıktı! Kahreden detaylar

Haberin Devamı

Korkunç cinayet Kayseri'de yaşandı. Gece saatlerinde Onur Karakaya ile eşi Neşe Karakaya arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Öfkeli koca tartışma sırasında evdeki tabancasıyla eşi Neşe Karakaya'ya kurşun yağdırdı. Neşe Karakaya kanlar içinde yere yığılırken, eşi bu kez namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KARI - KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Neşe Karakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Onur Karakaya da yaşamını yitirdi. Çift arasında olaydan yaklaşık bir ay önce yine tartışma çıktığı, Neşe Karakaya'nın babaevine sığındığı belirtildi.

SON MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu dönemde Neşe Karakaya'nın bir arkadaşı ile yaptığı mesajlaşmalar ortaya çıktı. Karakaya'nın arkadaşına, eşinin kendisini bir yerlerde yakalayacağını söylediği görüldü. Arkadaşının, Neşe Karakaya'ya, 'Yakalayamaz inşallah. Allah, planlarını kendine çevirsin. Layığını bulsun, okunan ezanlar yüzü suyu hürmetine' dediği, Neşe Karakaya'nın da 'Amin inşallah bacım. Hakkınızı helal edin yine de. Allah büyük. En iyisini o bilir. Gelecek umudu kalmadı artık önceden vardı" yazdığı ortaya çıktı.

BOŞANMA DAVASINDAN VAZGEÇMİŞ!

Diğer yandan Neşe Karakaya'nın Onur Karakaya'ya babaevine gittiğinde boşanma davası açtığı, Onur Karakaya ile barıştıktan sonra davadan vazgeçtiği öğrenildi.