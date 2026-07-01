Tekirdağ'da temelleri atıldı: Vatandaşlar o hizmete daha kolay ulaşacak

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa 100. Yıl Mahallesi'nde yapılacak Mezarlık, Gasilhane ve Ek Hizmet Binası için temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene kurum ve kuruluş temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Temel atma töreninde konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, belediyeciliğin yalnızca altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını belirterek, vatandaşların en zor günlerinde de yanlarında olmayı sosyal belediyeciliğin önemli bir parçası olarak gördüklerini söyledi. Mevcut gasilhanenin yıllardır hizmet verdiğini ancak artan nüfus nedeniyle yetersiz kaldığını ifade eden Yüceer, yeni tesisle vatandaşların daha sağlıklı, hızlı ve insani şartlarda hizmet alacağını dile getirdi.