Tekirdağ'da temelleri atıldı: Vatandaşlar o hizmete daha kolay ulaşacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa'da vatandaşların cenaze hizmetlerine daha hızlı ve modern şartlarda ulaşmasını sağlayacak Mezarlık, Gasilhane ve Ek Hizmet Binası'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa 100. Yıl Mahallesi'nde yapılacak Mezarlık, Gasilhane ve Ek Hizmet Binası için temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene kurum ve kuruluş temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Temel atma töreninde konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, belediyeciliğin yalnızca altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını belirterek, vatandaşların en zor günlerinde de yanlarında olmayı sosyal belediyeciliğin önemli bir parçası olarak gördüklerini söyledi. Mevcut gasilhanenin yıllardır hizmet verdiğini ancak artan nüfus nedeniyle yetersiz kaldığını ifade eden Yüceer, yeni tesisle vatandaşların daha sağlıklı, hızlı ve insani şartlarda hizmet alacağını dile getirdi.
Kadın ve erkek gasilhaneleri, bekleme salonları, çalışma alanları, arşiv, çağrı merkezi, imam odası ve gasil odalarının yer alacağı tesisin günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde planlandığını aktaran Yüceer, cenaze hizmetlerinin nakil, defin ve ailelere rehberlik gibi birçok aşamayı kapsayan bütüncül bir hizmet anlayışıyla sürdürüldüğünü kaydetti.
Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı ise bin 727 metrekare inşaat alanına sahip olacak iki katlı binada idari birimler ile vatandaşlara hizmet verecek alanların tek çatı altında toplanacağını belirtti. Yüceer ayrıca göreve geldiklerinde 398 olan mezarlık sayısını 560'a çıkardıklarını, mezarlıklarda bakım, onarım ve yol çalışmalarının gerçekleştirildiğini, mobil taziye hizmeti ile yaşlı ve yürüme güçlüğü çeken vatandaşlara akülü golf araçlarıyla ulaşım desteği sunduklarını ifade etti.