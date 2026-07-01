Bayburt'ta 1 ay sürecek ama 25 köy birbirine bağlanacak!
01.07.2026 - 13:23Güncellenme Tarihi:
Bayburt İl Özel İdaresi, yaklaşık 25 köyün ulaşımını sağlayan İspir grup yolunda asfalt çalışması başlattı.
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Asfalt serimi öncesinde güzergâhta yolun uzun ömürlü ve güvenli hale getirilmesi amacıyla yol genişletme, zemin iyileştirme, dolgu, drenaj borularının döşenmesi ve yol kenarlarında tasfiye çalışmaları yürütülüyor.
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15 iş makinesi ile 20 personelin görev aldığı çalışmanın 1 ay içerisinde bitirilmesi planlanıyor.
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Altyapı hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığı güzergah, geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.
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Bayburt İl Özel İdaresinin il genelinde yol, içme suyu, kanalizasyon ve altyapı yatırımlarını program doğrultusunda sürdürdüğü bildirildi.