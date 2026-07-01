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Bayburt'ta 1 ay sürecek ama 25 köy birbirine bağlanacak!

01.07.2026 - 13:23Güncellenme Tarihi:

Bayburt İl Özel İdaresi, yaklaşık 25 köyün ulaşımını sağlayan İspir grup yolunda asfalt çalışması başlattı.

1Bayburt'ta 1 ay sürecek ama 25 köy birbirine bağlanacak!

Asfalt serimi öncesinde güzergâhta yolun uzun ömürlü ve güvenli hale getirilmesi amacıyla yol genişletme, zemin iyileştirme, dolgu, drenaj borularının döşenmesi ve yol kenarlarında tasfiye çalışmaları yürütülüyor.

2Bayburt'ta 1 ay sürecek ama 25 köy birbirine bağlanacak!

15 iş makinesi ile 20 personelin görev aldığı çalışmanın 1 ay içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

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3Bayburt'ta 1 ay sürecek ama 25 köy birbirine bağlanacak!

Altyapı hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığı güzergah, geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.

4Bayburt'ta 1 ay sürecek ama 25 köy birbirine bağlanacak!

Bayburt İl Özel İdaresinin il genelinde yol, içme suyu, kanalizasyon ve altyapı yatırımlarını program doğrultusunda sürdürdüğü bildirildi.