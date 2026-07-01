Şırnak'ta bilimsel adım atıldı: Kentsel dönüşüm için incelenecek

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Şırnak'ta güvenli ve planlı şehirleşme hedefi doğrultusunda önemli bir adım atıldı. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'i ziyaret ederek, kentte hayata geçirilmesi planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleşen görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Şırnak'ın güvenli, sürdürülebilir ve planlı gelişimini sağlamak amacıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından belediye adına kapsamlı bir teknik çalışmanın başlatılacağı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında, Şırnak kent merkezindeki riskli ve gelişim alanlarında mikrobölgeleme etütleri ile imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etütler gerçekleştirilecek. Yapılacak bilimsel incelemelerle, muhtemel afet risklerinin ortaya konulması ve gelecekte hazırlanacak imar planlarının sağlam teknik verilere dayandırılması amaçlanıyor. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, yürütülecek çalışmaların kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, güvenli yapılaşma ve sağlıklı şehirleşme sürecine önemli katkılar sunacağını ifade etti. Başkan Yarka, desteklerinden dolayı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'e teşekkür etti.