YHT bilet fiyatlarına zam geldi: İşte güncel Yüksek Hızlı Tren bilet ücretleri

Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılan son düzenlemeyle birlikte İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Konya rotalarındaki bilet tarifelerinde fiyat artışına gidildi.

2026 GÜNCEL YHT BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yapılan son zammın ardından Popüler YHT hatlarındaki standart bilet fiyatları şu şekilde listelendi:

İstanbul - Ankara YHT Bilet Fiyatı: 540 TL'den 715 TL'ye yükseldi.

Ankara - Eskişehir YHT Bilet Fiyatı: 225 TL'den 300 TL'ye ulaştı.

İstanbul - Eskişehir YHT Bilet Fiyatı: 380 TL'den 500 TL seviyesine çıktı.

Ankara - Konya YHT Bilet Fiyatı: 200 TL'den 270 TL olarak güncellendi.

İstanbul - Konya YHT Bilet Fiyatı: 790 TL'den 1.050 TL'ye çıkarıldı.

YHT BİLET İNDİRİMLERİ DEVAM EDİYOR MU?

Yeni zamlı tarifeyle birlikte TCDD Taşımacılık'ın sunduğu belirli yaş ve meslek gruplarına yönelik indirim oranları korunuyor:

%13 İndirim: Gidiş-dönüş bileti alan tüm yolcular.

%15 İndirim: 13-26 yaş arası gençler, öğretmenler, askeri personeller ve basın mensupları.

%50 İndirim: 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 7-12 yaş arası çocuklar.

Ücretsiz: 0-6 yaş arası çocuklar (ayrı koltuk talep edilmediği sürece) ile engelli yolcular.

ZAMLI YHT BİLETLERİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Güncellenmiş tarifeler üzerinden YHT bileti satın almak isteyen yolcular, TCDD'nin resmi e-bilet portalı (ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr), Eybis mobil uygulaması, TCDD gişeleri ve yetkili acenteler üzerinden online rezervasyon ve satın alma işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Arama motorlarında sıkça sorgulanan "YHT bilet al", "Ankara İstanbul hızlı tren kaç TL" ve "YHT zamlı bilet tarifesi" konularındaki gelişmeleri takip etmek için TCDD Taşımacılık duyurularını kontrol edebilirsiniz.