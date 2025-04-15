Uzmanlardan Çağla Şıkel'in kahvaltısına yorum: Böyle diyet olmaz

Milliyet'ten Sevgi Çavuşoğlu'nun haberine göre manken ve sunucu Çağla Şıkel’in bir tabak içinde kuruyemiş ve vitamin haplarını ‘kahvaltı’ notuyla sosyal medyada paylaşması da tartışma yarattı. Beslenme ve diyetetik uzmanı Dr. Dyt. Tuba Kayan Tapan, beslenme eğitimi almamış kişilerin yaptığı yönlendirmelerin toplum sağlığı açısından riskler oluşturduğunu belirtti. Tapan, “Bilime dayalı olmayan içeriklerin paylaşılması, sağlıklı beslenmeye yönelik takıntılara sebebiyet verebiliyor” dedi.

Bilgi kirliliğinin yeme davranışlarını olumsuz etkilediğini söyleyen Tapan, yeme bozukluklarının (ortoreksiya) ortaya çıkışında bu faktörlerin önem taşıdığına dikkat çekiyor. Tapan, 8-25 yaş aralığındaki bireylerin bu süreçte çok daha savunmasız olduğunu, bir psikolojik sorun varsa, bu tarz içeriklerin bireyleri olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Sosyal medyadan yöneltilen tek tip diyet ve bilinçsiz takviye kullanımı (suplementasyon) önerilerinin de yeme bozukluklarını tetikleyebileceğini ifade eden Tapan, “Bu tarz paylaşımlar, sağlığı tehdit ediyor” diye konuştu.

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‘Takviyeler gıdanın yerine geçmez’

Diyetisyen İrem Akdemir: “Kuru yemiş ve takviyelerden oluşan öğün, ihtiyacı karşılamaz. Takviyeler gıdanın yerine geçmez.Günlük ihtiyaç karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral ve lif içeren dengeli bir beslenmeyle sağlanabilir. Kuru yemişler sağlıklı yağlar, bazı vitaminler ve mineraller açısından zengin. Ancak karbonhidrat, protein, lif ve birçok vitamin açısından yetersiz. Kahvaltıda enerji veren ve kan şekerini dengeleyen gıdalara yer verilmeli.”

‘Ergenlikte çok daha tehlikeli’

Psikolog Tuana Nur Yazıcılar: “Bu içerikler tek tip beden ve yaşam tarzını idealize ederek özgür seçim alanını daraltıyor. Özellikle ergenlik ve gençlik dönemleri için bu tarz mesajların etkisi daha güçlü. Temiz ya da minimal beslenme gibi kavramlar, zamanla ortoreksiya benzeri yeme bozukluklarına zemin hazırlıyor. Sosyal medya nedeniyle karbonhidrat ve yağ gibi temel besin gruplarına yönelik korkular bilinçsizce gelişiyor. Kişinin bedenine güvenme kapasitesi zayıflıyor. Bu içeriklerin çoğu bilimden uzak, kulaktan dolma bilgiler içeriyor. Kişiler, doktor tavsiyesi ve bilime göre hareket etmeli.”