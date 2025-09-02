Uzmanlardan uyarı: Yanlış okul çantası omurga sağlığını tehdit ediyor

Haberin Devamı

Yeni eğitim-öğretim yılına günler kala Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Şemsi Taştan ile Hastane Başhekimi Op. Dr. Aziz Çardak’tan velilere dikkat çeken uyarılar geldi. Çocukların en sık karşılaştığı sağlık sorunlarından omurga eğrilikleri ve duruş bozukluklarına dikkat çeken uzmanlar, özellikle ağır ve tek omuzda taşınan çantaların skolyoz, kamburluk ve bel-boyun ağrılarına yol açabileceğini belirtti. Velilerin doğru çanta seçimi ve çocukların duruş alışkanlıklarına özen göstermesi gerektiği vurgulandı.



"Yanlış çanta seçiminin ve ağır yük taşımanın çocukların omurga gelişimini olumsuz etkiliyor"

Velilere önemli uyarılarda bulunan Dr. Taştan, özellikle yanlış çanta seçiminin ve ağır yük taşımanın çocukların omurga gelişimini olumsuz etkileyebildiğini vurgulayarak, "Okul döneminde çocukların omuz ve sırt sağlığına en çok etki eden faktörlerden biri kullandıkları çantalardır. Ağırlığı fazla olan, tek omuzda taşınan veya sırta eşit dağılmayan çantalar; skolyoz, kamburluk ve bel-boyun ağrıları gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle aileler, mutlaka iki omuz askılı, hafif, bel hizasında biten ve destekli sırt çantalarını tercih etmelidir. Çantanın, çocuğun kilosunun en fazla %10-15’i kadar ağırlıkta olması da omurga sağlığı için kritik önemdedir. Aileler sadece eğitim başarısını değil, aynı zamanda doğru duruş, sağlıklı omurga gelişimi ve spor alışkanlıklarını da önemsemelidir" dedi.



"Çocuğun omurgasında eğrilikten ve duruş bozukluğuna dikkat"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan hastane başhekimi Op. Dr. Aziz Çardak ise çocukların sağlıklı gelişiminde ebeveynlerin bilinçli tercihlerinin önemine dikkat çekti. Çardak, "Çocuklarımız geleceğimizdir. Onların bedensel gelişimlerini olumsuz etkileyecek en ufak bir faktör bile uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Öğrencilerin sırt veya bel ağrısından yakınmaları halinde veya ailenin çocuğun omurgasında eğrilikten ve duruş bozukluğundan şüphelendiğinde mutlaka hekime görünmeleri konusunda titiz davranmaları gereklidir. Hastanemiz uzmanları olarak, bu konuda toplumsal farkındalığı artırmayı görev biliyoruz" ifadelerini kullandı.