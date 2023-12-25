Uzmanından yılbaşında sağlıklı beslenme önerileri

Yılbaşı gecesi abartılı yiyecek ve içecek tüketiminin sağlık açısından olumsuzluk oluşturabileceğini belirten Medicana Ataşehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü uzmanlarından Diyetisyen Kübra Sert, “Yılbaşı gecesi besin tercihlerinin sağlıklı alternatiflerden yana olması, sonrasında yaşanılabilecek uyku ve sindirim problemleri gibi çeşitli sağlık sorunlarının önlenmesi için oldukça önemlidir” diye konuştu.

TATLI YENİLECEKSE MEYVE YA DA SÜTLÜ TATLILARI TERCİH EDİN

Dyt. Sert, yılbaşı akşamında tüketilebilecek besinleri ise şöyle sıraladı:

“Hindi: Yılbaşı sofrasının olmazsa olmazı olan hindi, kırmızı ete göre daha az yağ içeriğinden dolayı iyi bir alternatiftir.

Salatalar ve zeytinyağlılar: Ana yemeğin yanında iç pilav makarna ekmek gibi yüksek karbonhidrat içeren besinler yerine alternatif olarak tercih edilerek yüksek kalori alımından kaçınır.

Yoğurtlu mezeler: Kızartma yöntemlerini kullanmadan yapılan mezeler yılbaşı sofrasında hem görsel açıdan hem de lezzet açısından iyi bir başlangıç alternatifi olabilir.

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Kuruyemiş: Yemek sonrası paketli atıştırmalıklar gibi yüksek kalori içeriği olan gıdalar yerine tercih edilebilir.

Tatlılar: Yemek sonrası en az 45-50 dakika aradan sonra sütlü tatlılar veya meyve tatlıları gibi seçenekler geceyi daha hafif geçirmeye yardımcı olacaktır. Şerbetli tatlılardan uzak durulmalıdır.

Meyveler: Taze meyve alternatifi olarak mandalina, portakal, armut, kivi ve nar tercih edilebilir. C vitamini ve antioksidan içeriği yüksek olan bu meyveler yılbaşı akşamı için iyi birer tercih olabilir.”