Uzaya çıkacak ilk Türk belli oldu! 2 astronot adayı ABD'ye gidecek

Sanayi Bakanı Varank'ın uzaya çıkacak ilk Türk astronot seçmeleri için sarfettiği "Adaylarımız belli, yakın zamanda sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla bu isimleri paylaşmış olacak.

Türkiye 100. yılında bir vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna gönderecek. Bir Türk vatandaşı ay yıldızlı al bayrağımızı uluslararası uzay istasyonunda en güzel şekilde temsil edecek" ifadelerinin detayları belli olmaya başladı.

SONA 7 KİŞİ KALDI

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen "Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu" görevini başlatması üzerine "uzaya.gov.tr" internet adresinden başvurular kabul edilmiş ve toplam 36 bin kişi Türkiye'nin ilk astronotu olabilmek için başvuruda bulunmuştu.

Edinilen bilgiye göre, 36 bin kişi arasından son 30'a kalan ve uzun bir süredir Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde (USAEM) eğitim alan adayların test aşaması sona erdi. 10'u kadın 30 astronot adayı arasında yapılan testler neticesinde ilk olarak son 15 belirlendi. Ardından ise ABD'li ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) sağlık heyetlerinden oluşan bir ekip tarafından son 7 kişilik liste hazırlandı.

ASKERİ PİLOT UZAYA GİDECEK

Yalnızca 7 aday tüm aşamaları geçerken uzaya gidecek adayı belirleyecek nihai kararın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiği ifade edildi. Son 7'ye yalnızca erkek adaylar kalırken, bunlar içerisinden bir asil bir de yedek isim belirlendi. Vücut dayanıklılığı ve mevcutta yaptığı işin performans kriterleri de göz önünde bulundurularak belirlenen asil adayın Hava Kuvvetleri'nde görevli askeri pilot olduğu öğrenildi.

Şimdi belirlenen bu iki aday Amerika Birleşik Devletlerine gönderilecek ve orada zorlu bir eğitime tabi tutulacaklar. Özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çalışması sistemleri hakkında teorik dersler alacaklar. Hem Avrupa hem de Japonya'nın uzay aracı modüllerinde de aşinalık eğitimi alacaklar. Eğitimlerin büyük bir bölümü ABD'de olacak.

Sabah'ta yer alan habere göre; Türk astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 10 gün kalacak ve Türk bilim insanlarınca belirlenen deneyleri yapacak.

UZAYA ÇIKAN İLK İNSAN DA ASKERİ PİLOTTU

Uzaya çıkan ilk insan olan Rus kozmonot Yuri Alekseyeviç Gagarin de ülkesinde askeri pilot olarak görev yapıyordu. Gagarin 12 Nisan 1961'de Vostok uzay aracıyla uzaya çıkarak Dünya yörüngesinde turunu tamamlamıştı.

Aya ayak basan ilk insan Neil Armstrong da ABD deniz kuvvetlerinde görevli bir pilottu.