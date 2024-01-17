Uzay yolculuğu 19 Ocak tarihine ertelendi

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 19 Ocak'a ertelendi. Türk Astronotu taşıyacak araç yarın fırlatılacak.

BAKANDAN AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı; 19 Ocak 2024 00.49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz" dedi.

'B PLANI DEVREYE GİRDİ'

CNN Türk editörü Gülşen Coşkun "Daha önce de bir ertelenme olmuştu. Sabah saatlerinden itibaren bu erteleme opsiyonu tutuluyordu. Bundan sonrası gelecek teknik açıklamalara bakacağız. Bir iptal söz konusu değil. Sadece bir gün gecikmeli olarak yapılacak yolculuk. Teknik aksaklıklar giderilikten sonra. Tabii hava koşullarında bir aksilik yaşanırsa yeniden ertelenebilir. Bakan Kacır buradaki ekibi ile görüşüyor. Açıklamalar geldikçe aktaracağız." ifadelerini kullandı.

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