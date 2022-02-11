Uzaktan Sağlık Hizmeti ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uzaktan Sağlık Hizmeti ile ilgili açıklamada bulundu. Koca, "Uzaktan Sağlık Hizmeti (USH) altyapısı. Hizmetlerin sunumunda, Sağlık Bakanlığınca üretilen veya tescil edilerek kullanılması onaylanan yazılı, sesli veya görüntülü iletişime imkân sağlayan Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi yazılımı kullanılacak. Tüm standartlar Bakanlıkça belirlenecek."

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ DÖNEMİ

Sağlık Bakanlığı, pandemi koşullarında hayatı kolaylaştırmak ve bunu da hızla gelişen teknolojiden yararlanarak yapabilmek için harekete geçti. Uzaktan sağlık hizmeti dönemi başladı.

Dün Rasmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Uzaktan Hizmetlerin Sunumu Hakkında Yönetmelik’ ile artık isteyen kişinin hastaneye gitmeden de muayene ve tedavi olabilmesi mümkün hale geliyor. Bu hizmeti ise faaliyet izni almış olan sağlık tesislerinde, sağlık meslek mensubu kişiler verebilecek.

BAŞKA NELERİ KAPSIYOR?

Gerekli koşulları sağlayan hastaneye bakanlıkça ‘uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin belgesi’ verilecek. İzinsiz bu hizmet yapılamayacak.

Sağlık tesisi, uzaktan sağlık hizmeti belgesi olan başka hastanenin hastasına da talep edilmesi halinde uzaktan sağlık hizmeti sunabilecek. Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almış olan sağlık tesisleri, uzaktan tüm dünyadan hasta bakabilecek.

Sağlık tesisi, uzaktan sağlık hizmeti sunumu kapsamında hizmet alan kişinin kimliğini doğrulamaya yönelik gerekli tedbirleri alacak.

Hasta talep etmediği halde uzaktan sağlık hizmeti almaya zorlanamayacak.

Yönetmeliğin yayımı tarihi (10 Şubat 2022) itibarıyla uzaktan sağlık hizmeti sunmakta olan sağlık tesisleri, en geç 6 ay içerisinde uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin belgesi almak zorunda olacak.

HANGİ HİZMETLER VAR?

Yönetmeliğe göre uzaktan sunulabilecek hizmetler şöyle:

Muayene: Talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilebilir, kişinin tıbbi gözlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilir, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilir, tıbbi danışmanlık verilebilir, konsültasyon veya ikincil görüş talep edilebilir.

Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna fiziken müracaat etmesi önerilebilir.

Tedavi ve ilaç: Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kişinin kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreleri değerlendirilebilir, izlenebilir, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilir.

Riskli ve yaşlı kişilerin takibi: Sağlık riski artan veya ileri yaşlı kişilerin çok yönlü değerlendirmesi ve takibi yapılabilir.

Psikolojik destek: Sağlığın korunmasına ve takibine, sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler verilebilir.

Cerrahi operasyon: Teknolojik imkanların elvermesi ve bakanlıktan gerekli izinlerin alınması koşuluyla kişilere, bakanlıkça belirlenen girişimsel veya cerrahi operasyon hizmetleri sunulabilir.

Salgından koruma işlemleri: Endemik veya epidemik salgınlarda ulusal nitelikteki kılavuzlar doğrultusunda kişilerin sağlığının korunmasına yönelik gerekli tıbbi işlemler yürütülebilir.

Sağlık verileri ölçülebilir: Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbi cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilir ve takip edilebilir.

E-reçete, e-rapor: Hekim, değerlendirdiği kişiye e-reçete ve e-rapor yazabilir.