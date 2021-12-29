Uzaklaştırması olan eşinden habersiz eve eşya almaya gitti, öldürüldü

Olay, saat 12.30 sıralarında Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Dumanlı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşını yanına alan Güzin Çetin (35), bir süre önce uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinden habersiz yaşadıkları eve eşya almaya gitti.

Eve gelen ikili, kapıyı açtıklarında ise büyük şok yaşadı. Evde bulunan Turgay Çetin(36), kapıyı açar açmaz Güzin Çetin'in arkadaşını dışarıya doğru itti, ayrı olduğu eşini ise içeri aldı.

Çift arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Çetin, bir süre eşi ile boğuştuktan sonra silahını çekerek Güzin Çetin'e iki el ateş etti. Kafasına isabet eden iki kurşun ile yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Turgay Çetin de aynı silahı kafasına doğrultularak intihar etti.







Çiftin 3 yıl önce evlendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.