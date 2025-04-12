Uzaklaştırma kararı bittikten 1 gün sonra 13 kurşunla ağır yaralandı

Olay, dün saat 18.15 sıralarında Boğazköy, İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Serdar H., daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı Zeliha Ç.'ye sokak ortasında silahla ateş etti. Vücuduna 13 kurşun isabet eden Zeliha Ç. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zeliha Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Zeliha Ç.'nin, Serdar H. için uzaklaştırma kararı aldırdığı ve saldırının bu kararın sona ermesinden 1 gün sonra gerçekleştiği ortaya çıktı. Olayın Zeliha Ç.'nin evine yaklaşık 500 metre mesafede yaşandığı belirtilirken, hastanedeki tedavisinde sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polisin kaçan saldırgan Serdar H.'nin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor. (DHA)