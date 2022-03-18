GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemUyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert ve beraberindekiler tutuklandı
HaberlerGündem Haberleri Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert ve beraberindekiler tutuklandı
ABONE OL

Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert ve beraberindekiler tutuklandı

Edremit'te yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yüz ve çene nakli yapılması ile adını duyuran Recep Sert ile beraberdeki 10 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

18.03.2022 - 19:01 | | İHA
Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert ve beraberindekiler tutuklandı

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Edremit İstihbarat Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu/uyarıcı madde satışı yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıslar ile gruplara yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Bursa'dan Edremit’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçmişti. Ekipler, şüpheli şahıslar ve kullandıkları araçları takibe alarak Edremit girişinde yakalamıştı. Yapılan aramalarda 3 parça halinde daralı ağırlığı 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirmişti. Olayla ilgili D.T. (35), E.Y. (24), Ş.T. (41), S.Y. (42), A.K. (38), Ü.K. (29) T.K. (37), B.E. (44), M.B. (32) ve Recep Sert (34) gözaltına alındı. İçlerinde yüz ve çene nakli olan Recep Sert’in de bulunduğu 10 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçlarından sabah adliyeye sevk edildi. Recep sert ve beraberinde adliyeye sevk edilen 10 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

GÜNCEL HABERLER

Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert ve beraberindekiler tutuklandı

Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert ve beraberindekiler tutuklandı

Borsa haftayı yükselişle kapattı

Borsa haftayı yükselişle kapattı

İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya uyardı: Meteoroloji İstanbul için turuncu alarm verdi

İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya uyardı: Meteoroloji İstanbul için turuncu alarm verdi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert ve beraberindekiler tutuklandı

Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert ve beraberindekiler tutuklandı

Sıradaki Haber
Borsa haftayı yükselişle kapattı

Borsa haftayı yükselişle kapattı

Sıradaki Haber
ABD'den Türkiye'ye teklif: S-400'leri Ukrayna'ya verin F-35'leri alın

ABD'den Türkiye'ye teklif: S-400'leri Ukrayna'ya verin F-35'leri alın

Sıradaki Haber
Polis memurlarının şark süreleri kaç yıl oldu? İşte il il polislerin hizmet süreleri!

Polis memurlarının şark süreleri kaç yıl oldu? İşte il il polislerin hizmet süreleri!

Sıradaki Haber