Uyuşturucu satıcılarına operasyon! 434 zehir taciri yakalandı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 41 İlde,

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-9” Operasyonlarında;

1 Ton 43 Kg Uyuşturucu Madde ve

387 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi

434 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 4️⃣1️⃣ İlde,

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 1️⃣2️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-9” Operasyonlarında;

1️⃣ Ton 4️⃣3️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve

3️⃣8️⃣7️⃣ Bin… pic.twitter.com/JbMZsXIo50 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 28, 2024

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