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Uyuşturucu satıcılarına operasyon! 434 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-9 Operasyonları'nda 1 ton 43 kilogram uyuşturucu madde ve 387 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya operasyonlarda 434 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

28.03.2024 - 08:51 |
Uyuşturucu satıcılarına operasyon! 434 zehir taciri yakalandı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 41 İlde,
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-9” Operasyonlarında;
1 Ton 43 Kg Uyuşturucu Madde ve
387 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi

434 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

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Uyuşturucu satıcılarına operasyon! 434 zehir taciri yakalandı

Uyuşturucu satıcılarına operasyon! 434 zehir taciri yakalandı
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