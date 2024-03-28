Uyuşturucu satıcılarına operasyon! 434 zehir taciri yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-9 Operasyonları'nda 1 ton 43 kilogram uyuşturucu madde ve 387 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya operasyonlarda 434 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 41 İlde,
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-9” Operasyonlarında;
1 Ton 43 Kg Uyuşturucu Madde ve
387 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi
434 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 4️⃣1️⃣ İlde,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 28, 2024
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 1️⃣2️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-9” Operasyonlarında;
1️⃣ Ton 4️⃣3️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve
3️⃣8️⃣7️⃣ Bin… pic.twitter.com/JbMZsXIo50