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Uyuşturucu operasyonu! Sosyal medya fenomeni dahil 19 gözaltı

Gaziantep’te, 168 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 mahallede düzenlenen operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Muhammet A.'nın, sosyal medya fenomeni olduğu öğrenildi.

25.03.2022 - 16:36 | | Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)
Uyuşturucu operasyonu! Sosyal medya fenomeni dahil 19 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 7 farklı mahallede operasyon düzenledi. 168 polisin katıldığı eş zamanlı operasyona, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de dronla destek verdi. Şüphelilere ait evlerin bulunduğu sokaklar ile caddelerin zırhlı araçlar ve özel harekat polislerince ablukaya alındığı operasyonda, bazı adreslere, kapıları koçbaşıyla kırılarak girildi. Arama yapılan adreslerde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonu Sosyal medya fenomeni dahil 19 gözaltı


Vatan Mahallesi'nde baskın yapılan evde narkotik köpek 'Max', battaniye ve yorganlara tepki verdi. Ekipler de yaptıkları aramada battaniye ve yorganların arasında poşete konulmuş esrar ele geçirdi.

Uyuşturucu operasyonu Sosyal medya fenomeni dahil 19 gözaltı

Operasyonlarda, aralarında sosyal medya fenomeni Muhammet A.'nın da olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Sorguları devam eden şüphelilerin, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Uyuşturucu operasyonu Sosyal medya fenomeni dahil 19 gözaltı

Uyuşturucu operasyonu Sosyal medya fenomeni dahil 19 gözaltı

Uyuşturucu operasyonu Sosyal medya fenomeni dahil 19 gözaltı

Uyuşturucu operasyonu Sosyal medya fenomeni dahil 19 gözaltı

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