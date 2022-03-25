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Erkek öğrenci yurdundaki şiddete ailelerden tepki

Esenler'de özel erkek öğrenci yurdunda çocuklara şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı. Yurdun önüne gelen öğrencilerin aileleri duruma tepki gösterdi.

25.03.2022 - 15:54 | | Rojda ALTINTAŞ-Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA)
Erkek öğrenci yurdundaki şiddete ailelerden tepki

Esenler'de özel erkek yurdunda yaşanan şiddet olayıyla ilgili görüntüler ilk olarak sosyal medyada paylaşıldı. İstanbul Valiliği yazılı bir açıklamayla, yurt görevlisi hakkında soruşturma başlatıldığını ve gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlattığı bildirilerek "Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz" denildi.

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE ŞOK OLDUM"

Öğrencilerin aileleri, yetkililerden bilgi almak için yurt binasına geldi. Oğlunun 3 yıldır yurtta kaldığını belirten Özcan Yılmaz, "Görüntüleri izleyince şok oldum. İnanamadım, buraya geldim. Çocuklarımın burada eğitim alması için buraya 4 bin lira ödüyorum. Bizim çocuklarımız kendi gönül rızasıyla geliyor.

Ben de çocuklarım ilim eğitimleri alsınlar diye, gönlümce gönderiyorum. Hocaların da çoğunu tanıyorum. Olanlara şaşırdım. Kimse çocuğunun dövülmesini istemez Çocuklarımın burada eğitim alması için buraya 4 bin lira ödüyorum, biz memnunuz. Evim buraya çok yakın o yüzden burayı tercih ettim, çocuğumdan her dakika haber alıyorum" dedi.

"ÇOCUĞUMA BÖYLE BİR ŞEY YAPILMIŞSA, BURADA TUTMAM"

Fazıl Helvacı, "Süreci bekleyeceğiz. Bu durumla ilgili mutlaka yasal süreç başlayacaktır. Yetkili öğretmen her kimse onun emniyette ve karakoldaki ifadesinden sonra tutuklanıp tutuklanmayacağını bekleyeceğiz.

Burada yurt yönetimi tamamen suçlu bulunursa ve bizim çocuklarımıza da böyle bir şey yapılmışsa çocuğumuzu burada tutmayacağız. Ancak bir kişi bir anlık şiddet ile bunu yaptıysa bunu bütün kuruma mal etmenin anlamı yok" diye konuştu.

Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındıİstanbul Valiliği, Esenler'deki özel bir yurtta erkek öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu. Öğrencilere yönelik şiddetin kınandığı Valilik açıklamasında, olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

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