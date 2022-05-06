Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! Tedirgin eden gelişme, İstanbul'a kadar ulaştı
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı. Tedirgin eden gelişme. Avrupa Uzay Ajansı'na ait 'Sentinel-3' uydusunun çektiği İzmit Körfezi'nin yer aldığı görüntüler şaşkına çevirdi. Görüntülerde İzmit Körfezi'nin turkuaz renge büründüğü görüldü. Denizde meydana gelen renk değişimi nedeniyle TÜBİTAK harekete geçti. TÜBİTAK ekipleri İzmit Körfezi'nden numune aldı. Öte yandan denizdeki turkuaz renk, İstanbul'un Pendik ilçesi açıklarına kadar ulaştı. İşte son dakika haberinin detayları...
06.05.2022 - 21:03 |
İzmit Körfezi'nde deniz turkuaz renge büründü. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), denizdeki renk değişimi nedeninin anlaşılması için numune aldı. Değişim, uydudan da görüntülendi.
Körfezin turkuaz rengini almasıyla TÜBİTAK, renk değişiminin sebebinin anlaşılması için çeşitli noktalardan numunelerle laboratuvarlarına götürdü.
UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Denizdeki renk değişimi uzaydan da görüldü. Avrupa Uzay Ajansı'na ait 'Sentinel-3' uydusunun çektiği fotoğrafta körfezin, Osmangazi Köprüsü'ne kadar turkuaz renk ile kaplandığı görüldü.
PENDİK AÇIKLARINA KADAR ULAŞTI
Değişime neden olan madde azalarak İstanbul Pendik açıklarına kadar ulaştı. Renk değişiminin nedeni, yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak.