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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda panik! Durakları tek tek pas geçti

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seyir halindeki sürücüsüz metronun, 5 durağı pas geçerek ilerlemesi yolcuların panik yaşanmasına neden oldu.

15.11.2024 - 15:02 | | AA
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda panik! Durakları tek tek pas geçti

Alınan bilgiye göre, Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti.

Bu duraklarda inmesi gereken yolcular, yaşanan bu durumu anlayamadı.

YOLCULAR RAYLAR ÜZERİNDE YÜRÜDÜ

Bunun üzerine yolcuların, acil durdurma butonuna basmasına rağmen seyrine devam eden metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabildi.

Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi.

Bu duruma tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydeden yolculardan birinin, diğer yolcuları "Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor." şeklinde uyardığı görülüyor.

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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda panik! Durakları tek tek pas geçti

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda panik! Durakları tek tek pas geçti