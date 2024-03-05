Üsküdar Çocuk Köyü nerede (yol tarifi)? Üsküdar Çocuk Köyü ücretli mi?

Üsküdar Belediyesi tarafından Küçüksu’da 85 bin metre kare büyüklüğündeki arazi üzerine yapılan Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Üsküdar Çocuk Köyü açıldı. İçinde meydan, değirmen, gölet, çocuk oyun alanları, çiftlik, piknik alanı, köy cami, Pazar dahil bir köyde bulunabilecek her şey yer alıyor.

Üsküdar Çocuk Köyü açıldı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in 3,5 yıl üzerinde çalıştıklarını söylediği bu eşsiz eser, bugün Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayı Murat Kurum'un da katıldığı etkinlikle hizmete girdi.

Sadece Türkiye ve İstanbul'da değil, tüm özellikleriyle dünyada da bir ilk olan köy, çocuklara doğal köy ortamını sunması ve İstanbul'un göbeğinde çocukların eğlence merkezi olmasıyla dikkat çekiyor.

Üsküdar Çocuk Köyü ücretli mi?

Girişlerin ücretsiz olduğu bu doğal yaşam merkezinin açılışında çocuklar, ilk günden eğlenmeye başladı.

Çocuk Köyü nerede?

Küçüksu, Metin Sk., 34684 Üsküdar/İstanbul