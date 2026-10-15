Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin trafik hazasında hayatını kaybetti! Dündar Ziya Gültekin kimdir, ne iş yapar?
Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haber siyaset ve belediye camiasında büyük üzüntü yarattı.
Kaza, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Bölgede etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu 3 araç birbirine girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.
OLAY YERİNDE KALBİ DURDU, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinden şans eseri geçmekte olan bir doktorun yaptığı ilk incelemede, yaralılar arasında bulunan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in kalbinin durduğu tespit edildi.Doktorun olay yerinde yaptığı ilk kalp masajı müdahalesinin ardından Gültekin ve diğer yaralılar acil olarak en yakın hastaneye kaldırıldı.
Hastanede acil serviste doktorların tüm çabasına ve yapılan müdahalelere rağmen Dündar Ziya Gültekin kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan diğer 4 kişinin tedavilerinin ise hastanede devam ettiği öğrenildi.
Gültekin’in vefat haberi ailesini, sevenlerini ve Üsküdar Belediyesi çalışanlarını yasa boğdu. Güvenlik güçleri kazanın meydana geldiği güzergahta incelemelerde bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KİMDİR, NE İŞ YAPAR?
Dündar Ziya Gültekin, 1983 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelmiştir.Eğitim ve kamu yönetimi alanlarında aktif bir kariyere sahip olan Gültekin'in öne çıkan biyografi detayları şöyledir:
Eğitim Hayatı:İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ndeki eğitiminin ardından Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur.
Kariyeri ve Sivil Toplum Çalışmaları: İş yaşamında serbest ticaretle uğraşan Gültekin, toplumsal ve sosyal alanlarda da aktif rol almıştır. 2016 - 2024 yılları arasında 15 Temmuz Derneği Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür.
Siyasi ve Belediye Görevi: AK Parti bünyesinde siyasi çalışmalarını sürdüren Dündar Ziya Gültekin, yerel yönetim alanında görev alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili ve Meclis Üyesi olarak hizmet vermekteydi.
Kişisel Bilgiler:Evli ve 3 çocuk babası olan Gültekin, iyi derecede İngilizce bilmekteydi.