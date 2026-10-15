Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin trafik hazasında hayatını kaybetti! Dündar Ziya Gültekin kimdir, ne iş yapar?

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Kaza, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Bölgede etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu 3 araç birbirine girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

OLAY YERİNDE KALBİ DURDU, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinden şans eseri geçmekte olan bir doktorun yaptığı ilk incelemede, yaralılar arasında bulunan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in kalbinin durduğu tespit edildi.Doktorun olay yerinde yaptığı ilk kalp masajı müdahalesinin ardından Gültekin ve diğer yaralılar acil olarak en yakın hastaneye kaldırıldı.

Hastanede acil serviste doktorların tüm çabasına ve yapılan müdahalelere rağmen Dündar Ziya Gültekin kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan diğer 4 kişinin tedavilerinin ise hastanede devam ettiği öğrenildi.

Gültekin’in vefat haberi ailesini, sevenlerini ve Üsküdar Belediyesi çalışanlarını yasa boğdu. Güvenlik güçleri kazanın meydana geldiği güzergahta incelemelerde bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

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Dündar Ziya Gültekin, 1983 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelmiştir.Eğitim ve kamu yönetimi alanlarında aktif bir kariyere sahip olan Gültekin'in öne çıkan biyografi detayları şöyledir: