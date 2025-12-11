GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemUşak Eşme'de otomobilin çarptığı 3 yaya öldü
HaberlerGündem Haberleri Uşak Eşme'de otomobilin çarptığı 3 yaya öldü

Uşak Eşme'de otomobilin çarptığı 3 yaya öldü

11.12.2025 - 22:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: UŞAK (AA)

Uşak Eşme'de otomobilin çarptığı 3 yaya öldü

Uşak'ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 3 kişi hayatını kaybetti.

Eşme-Uşak kara yolunda ilerleyen B.F.S. (33) yönetimindeki 64 EP 907 plakalı otomobil, Ahmetler köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince otomobilin çarptığı yayalardan Mehmet Karaman (80) ve Ayşe Dulay'ın (75) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan Ramazan Dulay (83) ise ambulansla kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Ramazan Dulay ile Ayşe Dulay'ın evli oldukları öğrenildi.

Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişiden 3'üne otomobilin çarpması yer aldı.

Güncel Haberler

İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti belli oldu! Yüzde 200 zam
#Gündem

İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti belli oldu! Yüzde 200 zam

İşte Türkiye’nin en soğuk yerleri, Doğu yine dondu
#Gündem

İşte Türkiye’nin en soğuk yerleri, Doğu yine dondu

Uşak Eşme'de otomobilin çarptığı 3 yaya öldü
#Gündem

Uşak Eşme'de otomobilin çarptığı 3 yaya öldü