Ürün tanıtımını tavsiye gibi sunan fenomene 114 bin lira ceza

Bir sosyal medya fenomeninin yaptığı tanıtımları, Rekabet Kurulu reklam saydı. Bu sebeple fenomene 114 bin lira para cezası kesildi.

Uzmanlar, geçtiğimiz yıl sosyal medya fenomenlerinin gelir takibi için yapılan düzenlemeleri hatırlattı.

"Tüketicinin reklamı algılaması sağlanmalı"

Bilişim Hukuku Uzmanı Sertel Şıracı, bu uygulamanın tüketiciyi korumak için yapıldığını söyleyerek şunları ifade etti:

"Aslına bakarsak verilen cezada her ne kadar rakam olarak bize yüksek gelse de verebileceği minimum cezayı da vermiş durumda. O yüzden sosyal medya etkileyicilerinin dikkat etmesi, bunu uyarı olarak alması gerekir.

Influencerlara yatırılacak olan ödemelerin bir banka hesabına yatırılması ve buradan da vergi kesintisinin otomatik yapılmasıyla ilgili bir düzenleme var. Sonuçta bir tüketiciye yönelik bir tanıtıcı reklam yapıyorsanız bunun reklam olduğunu mesajını vermeniz gerekiyor."

Verilen bu cezanın, oldukça yaygınlaşan sosyal medya tanıtımları için emsal olması bekleniyor. (TRT Haber)