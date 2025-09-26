Ürettikleri ürüne yoğun talep var! Avrupa ülkelerine satıyorlar

Haberin Devamı

Şarköy'ün Musallı Mahallesi'nde bir araya gelen üzüm üreticileri 2007 yılında devlet desteğiyle Musallı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurdu. Üreticiler, bağlarında Şarköy'ün ünlü kınalı yapıncak ve semilyon üzümlerinden kurdukları tesiste şarap üretmeye başladı. Üreticiler, alkol yasasının değişmesinin ardından 2011 yılında tesislerinde bu kez Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü'nün yardımıyla üzüm suyu üretip, Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye başladı. Pandemi döneminde ise lezzet ve kalitesiyle üzüm sularına yoğun talep gelmeye başlayınca, Şarköylü üreticilerin ürünleri Avrupa ülkelerinde de tanınmaya başlandı.

Mursallı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Recep Ulutaş, 55 ortakları bulunduğunu belirterek, hasadın başlamasıyla birlikte üreticilerin bağlarda yoğun bir şekilde çalıştığını anlattı. Kurdukları tesiste yılda 55 ton üzüm suyu ürettiklerini söyleyen Ulutaş, aradan geçen yıllarda Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkelerinden de talep geldiğini belirtti. Ulutaş, "İlk zamanlarında üzüm suyuna aşırı bir talebimiz yoktu. Ama pandemiden sonra tüketicilerimiz her geçen gün arttığından dolayı şimdilerde yetiştiremez hale geldik. Yurt içinde zaten belirli bir potansiyelimiz vardı şimdi yurt dışına da açıldık. Yurt dışından da siparişlerimiz var. Türkiye'ye yaptığımız gibi yurt dışına da kargolar ile ellerine teslim edebiliyoruz. Almanya ağırlıklı olmak üzere Amerika, Avusturya, İtalya olmak üzere bu ülkelere gönderiyoruz. Bu kadar yoğun talep beklemiyorduk. Ama her geçen gün kendimizi ve ürünümüzü geliştirdiğimizden kapasitemizi artırdığımızdan talep edenlerin sayısının çoğaldığından şimdilerde 55 ton üzüm suyu satışımız var. İki çeşit üzümden kınalı yapıncak ve siyah üzümden elde ettiğimiz ürünlerden yapıyoruz. Gazlı içecek tüketmek istemeyenler bizim ürünlerimizi tercih ediyor. 1980'li yılların tüm içeceklerinin tadını bugünlerde taşıyan bizim üzüm suyu tadımızdır" diye konuştu.

Üzüm suyunun çok faydası olduğunu uzmanların da bu yüzden tavsiye ettiğini söyleyen Recep Ulutaş, ürünlerinin de dalındaki üzüm tadında olduğunu kaydetti. Ulutaş, "Üzüm suyumuzun içinde hiçbir katkı maddesi girmiyor. Girdiği zaman zaten bunun dayanma süresi de kalmıyor. Sudur, herhangi bir koruyucu maddedir içerisine hiçbir katkı koymuyoruz. Şu ana kadar rafımızda 3 yıllık duran ve onu takip ettiğimiz ürünlerimiz var. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk görmedik" dedi.