Unutulmaya yüz tutmuş gelenek yıllar sonra yeniden canlandı Teke Yöresi'nde Yaren Geceleri büyük ilgi görüyor

Gölhisar ilçesinde, yıllar önce başlayan ve geleneksel hale gelen Teke Yöresi Yaren Geceleri, uzun bir aranın ardından yeniden hayat buldu.

İlçedeki bir kafede düzenlenen etkinlikler, sınırlı imkanlarla geçmişin güzelliklerini geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyor. Her hafta düzenlenen etkinliklerde, Teke Yöresi'nin usta sanatçıları bir araya geliyor ve unutulmaz ezgilerle misafirleri zaman tünelinde nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

Yurt içinden ve yurt dışından katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği gecelerde, sanatçılar sazlarıyla eski bir geleneği tekrar canlandırıyor.







"KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Teke Yöresinin yaren geceleri hakkında bilgi veren emekli öğretmen Yılmaz Tunç, Yaren Geceleri'nin tarihçesini ve önemini; "Teke Yöresi, özellikle Koçaş Dağı eteklerinde bulunan Altınyayla (Dirmil) ve Gölhisar ilçeleriyle müzik kültürü açısından en zengin bölgelerden biridir. İlk Yaren Gecesi'ni 14 Mayıs 2007'de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleştirmiştik.

Ancak birkaç yıl devam eden bu etkinlikler ne yazık ki bir süre sonra kesintiye uğradı. Bugün ise haftada bir kez düzenlediğimiz Yaren Geceleri ile bu eşsiz kültürü yeniden yaşatıyoruz. Geçen hafta Gölhisarlı Mahalli geleceğe taşımak ve kültür varlıklarımızı korumak adına bu etkinliklere devam edeceğiz" diyerek anlattı.

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"KALBİM DİRMİLLİ SANATÇILARLA ATIYOR"

Etkinliğin ev sahiplerinden Emekli Hemşire Sergül Tekin, geceye dair duygularını dile getirdiği konuşmasında, "Bu gece burada olmaktan dolayı çok duyguluyum. Sipsinin duayenleri ile birlikte kültür elçisi olarak bu faaliyeti sürdürüyoruz. Tüm sanatçılarımıza ve katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Gurbetçi ve yerel katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği Yaren Gecesi için yurt dışından gelen Veli Erbağcı, etkinliklere duyduğu özlemi; "Bu tür etkinlikleri çok özlüyor ve arıyoruz. Haberi alır almaz geldim. Herkese teşekkür ederim" sözleriyle anlattı.

Bucak'tan geceye katılan Mehmet Cadıl ise; "Eskiden motosikletimle bu tür programları hiç kaçırmazdım. Bugün de misafirlerimi yanıma alarak bu davete katıldım. Birlik ve beraberlikten güç doğar, bu etkinliği düzenleyenleri tebrik ediyorum" dedi.



TÜRKÜLERLE HÜZÜN VE EĞLENCE BİR ARADA

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Gecenin ilerleyen saatlerinde, sanatçıların seslendirdiği yöre türküleri eşliğinde katılımcılar kimi zaman eğlenip oyunlar oynarken, kimi zaman duygusal anlar yaşadı.

Yıllar sonra yeniden canlanan Teke Yöresi Yaren Geceleri, Burdur'un kültürel mirasını sürdürmek adına umut verici bir adım olarak dikkat çekiyor.