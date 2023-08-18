GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı
ABONE OL

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

18.08.2023 - 23:06 |
Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle hastanede tedavi altına alındı.

"SİZLERDEN DUA TALEP EDİYORUZ"

Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı

    GÜNCEL HABERLER

    Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı

    Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı

    Bıçak parası isteyen doktora ait yeni görüntüler çıktı! Balya balya paralar ve aylara bölünmüş rüşvetin çizelgesini içeren notlar

    Bıçak parası isteyen doktora ait yeni görüntüler çıktı! Balya balya paralar ve aylara bölünmüş rüşvetin çizelgesini içeren notlar

    Kuduz hastası hastaneden kaçtı Şanlıurfa'da vatandaşlar paniğe kapıldı

    Kuduz hastası hastaneden kaçtı Şanlıurfa'da vatandaşlar paniğe kapıldı