Üniversitelerde ramazan bayramı tatili kaç gün 2024? Üniversitelere bayram tatili var mı 2024, bayram tatili kaç gün olacak?

2024 ramazan bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? 11 ayın sultanı bereket ve feyiz ayı Ramazan 11 Mart’ta idrak edilecek. Oruç ibadetinin bitmesiyle Müslümanlar Ramazan Bayramı’nı karşılayacak. 1 aylık oruç ibadetinin ardından gelecek Ramazan Bayramı tatil için ise araştırmalar hızlandı. Peki, ramazan bayramı tatili 9 gün mü, üniversitelerde ramazan bayramı tatili kaç gün 2024?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın arefe günü 9 Nisan Salı gününe denk gelmektedir.

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 9 Nisan 2024 | Salı (Yarım Gün)

Ramazan Bayramı Birinci Gün: 10 Nisan 2024 | Çarşamba

Ramazan Bayramı İkinci Gün: 11 Nisan 2024 | Perşembe

Ramazan Bayramı Üçüncü Gün: 12 Nisan 2024 | Cuma

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, ÜNİVERSİTELER TATİL VAR MI?

Ramazan Bayram tatili 9 Nisan 2024 Salı günü 13.00 itibariyle (yarım gün) başlayacak, 12 Nisan Cuma (dahil) gününe kadar devam edecektir. Sonrasında hafta sonuna denk gelen günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek. Toplamda 5,5 gün tatil olacak.

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Ramazan Bayramı arefesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arefe gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek. Bu tatilden üniversiteler de yararlanacak.