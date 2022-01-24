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GündemÜniversiteler tatil mi? İstanbul'da sınavlar ertelendi mi? Kar tatili kaç gün? İstanbul Valisi açıkladı!
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Üniversiteler tatil mi? İstanbul'da sınavlar ertelendi mi? Kar tatili kaç gün? İstanbul Valisi açıkladı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmen duyurdu! İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik önlem almaya devam ediyor. Kar kalınlığının artmasıyla birlikte trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için önlemler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki hava şartları nedeniyle eğitime ve sınavlara ara verildiğini açıkladı. Peki, Üniversitelerde kar tatili oldu mu? Üniversiteler tatil mi? İstanbul'da sınavlar ertelendi mi? Kar tatili kaç gün? İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları...

24.01.2022 - 07:48 |
Üniversiteler tatil mi? İstanbul'da sınavlar ertelendi mi? Kar tatili kaç gün? İstanbul Valisi açıkladı!

İstanbul'da kar yağışı ulaşımı etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği önlemler almaya devam ediyor. Valilik, trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için önlemler aldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından duyurdu. Vali Yerlikaya, İstanbul'daki hava şartları nedeniyle eğitime ve sınavlara ara verildiğini açıkladı.

İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite eğitimlerine ve sınavlara 2 gün ara verildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (pazartesi-salı) ara verilmiştir. Önce sağlık, önce güvenlik" dedi.

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