Üniversite öğrencileri üretti! Kampüste satılıyor

Ziraat Fakültesi bünyesinde Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulan ve öğrencilerin pratik yapması amaçlanan pilot ekmek fabrikası, ramazanda da üretimini sürdürüyor. Günlük 12 bin adet 'roll' olarak bilinen yuvarlak ekmek üretimi yapan öğrenciler, ramazan ile pide yapımına başladı.

"GÜNDE 12 BİN ÜRETİLİYOR"

Akademisyenlerin nezaretinde her türlü hijyen kuralına uyularak, 13.00-17.30 saatleri arasında yapılan pideler, Atatürk Üniversitesi kampüsündeki lojmanlar bölgesinde oluşturulan ofiste 15 TL'den satılıyor.

Yeni nesil üniversite tasarım ve dönüşüm projesi kapsamında hayata geçirilen Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bağlı ekmek fabrikasının, öğrencilerin eğitimlerinde tecrübe kazanmaları açısından önemli olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Bu modern fabrikada günde 12 bin yuvarlak ekmek üretiliyor. Hijyen kuralları gözetilerek gerçekleştirilen üretimlerde alanında uzman personel, akademisyenler ile bu imkanlardan uygulamalı olarak faydalanan öğrenciler görev alıyor. Ramazan ayı boyunca öğrencilerimizin ellerinden çıkan pideler, kampüs içerisindeki ofiste satışa sunuluyor" dedi.

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