GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemDiyanet'ten umre kararı! Umre turları ile ilgili açıklama geldi
HaberlerGündem Haberleri Diyanet'ten umre kararı! Umre turları ile ilgili açıklama geldi
ABONE OL

Diyanet'ten umre kararı! Umre turları ile ilgili açıklama geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarının Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını duyurdu.

16.04.2022 - 15:45 | | DHA
Diyanet'ten umre kararı! Umre turları ile ilgili açıklama geldi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah.  19 Nisan’da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız" dedi.

Diyanetten umre kararı Umre turları ile ilgili açıklama geldi

GÜNCEL HABERLER

Tepki çeken Pakistanlı yakalandı

Tepki çeken Pakistanlı yakalandı

Bunları yaparak maaşınızı yükseltebilirsiniz! Çalışan milyonları kapsıyor, 5 kritik bilgi...

Bunları yaparak maaşınızı yükseltebilirsiniz! Çalışan milyonları kapsıyor, 5 kritik bilgi...

Rusya, Çekya’yı Sovyet menşeli silah satmaması konusunda uyardı

Rusya, Çekya’yı Sovyet menşeli silah satmaması konusunda uyardı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tepki çeken Pakistanlı yakalandı

Tepki çeken Pakistanlı yakalandı

Sıradaki Haber
Bunları yaparak maaşınızı yükseltebilirsiniz! Çalışan milyonları kapsıyor, 5 kritik bilgi...

Bunları yaparak maaşınızı yükseltebilirsiniz! Çalışan milyonları kapsıyor, 5 kritik bilgi...

Sıradaki Haber
Rusya, Çekya’yı Sovyet menşeli silah satmaması konusunda uyardı

Rusya, Çekya’yı Sovyet menşeli silah satmaması konusunda uyardı

Sıradaki Haber
2B arazisi nedir? 2B arazilerinin satışı nasıl olacak?

2B arazisi nedir? 2B arazilerinin satışı nasıl olacak?

Sıradaki Haber