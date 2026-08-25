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Ümraniye'de alevler göğe yükseldi: İtfaiye güçlükle söndürdü

25.08.2026 - 10:37Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Ümraniye'de alevler göğe yükseldi: İtfaiye güçlükle söndürdü

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında alevler göğe yükseldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

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Yangın, saat 20.00 Huzur Mahallesi Nahide Sokak’ta meydana geldi. 5 katlı binanın çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ümraniyede alevler göğe yükseldi: İtfaiye güçlükle söndürdü

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Ümraniye'de alevler göğe yükseldi: İtfaiye güçlükle söndürdü
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Ümraniye'de alevler göğe yükseldi: İtfaiye güçlükle söndürdü