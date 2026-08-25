Ümraniye'de alevler göğe yükseldi: İtfaiye güçlükle söndürdü

Yangın, saat 20.00 Huzur Mahallesi Nahide Sokak’ta meydana geldi. 5 katlı binanın çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.