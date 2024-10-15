Ümit Karan canlı yayında X hesabını kaybetti
Milli Takım ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, canlı yayındaydı... O anlarda sosyal medya hesabına bakmak istedi ancak tam da o sırada hesabı kapatıldı. Canlı yayında şaşkına dönen ünlü futbolcu, hesabının neden kapatıldığını Kanal D Haber'e anlattı.
15.10.2024 - 21:09 |
Galatasaray'ın kaptanlarından, eski milli futbolcu Ümit Karan, bir programda canlı yayındaydı. Ve Ümit Karan başına gelen o talihsizliği canlı yayında fark etti.
Karan, canlı yayında X hesabını kaybetti. Ümit Karan, 'sosyal medyada Ümit Karan adıyla aktif olan o hesabın paylaşımlarını dikkate almayın.' uyarısında bulundu.
Karan avukatı aracılığıyla o hesaptan şikayetçi oldu.