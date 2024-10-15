Ümit Karan canlı yayında X hesabını kaybetti

Galatasaray'ın kaptanlarından, eski milli futbolcu Ümit Karan, bir programda canlı yayındaydı. Ve Ümit Karan başına gelen o talihsizliği canlı yayında fark etti.

Karan, canlı yayında X hesabını kaybetti. Ümit Karan, 'sosyal medyada Ümit Karan adıyla aktif olan o hesabın paylaşımlarını dikkate almayın.' uyarısında bulundu.

Karan avukatı aracılığıyla o hesaptan şikayetçi oldu.