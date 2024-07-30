Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi yayımlandı! Yeni fon kuruluyor

Toplumsal sorunlara fayda sağlayan firmalar için etki fonu kuruluyor. Türkiye’nin 2024-2028 dönemini kapsayan Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi ve Eylem Planı yürürlüğe girdi. Plan kapsamında atılacak adımlar arasında, ekonomik faydanın yanı sıra sosyal ve çevresel fayda oluşturulmasına yönelik “sosyal etki tahvilleri” ve “mavi bonolar” (çevresel ve iklim faydaları olan denizcilik bazlı projelere yatırım için ihraç edilen bonolar) gibi yatırım araçlarının geliştirilmesi de bulunuyor.

DEPREM BÖLGESİ ÖNCELİKLİ

Hürriyet'ten Selçuk Böke'nin haberine göre; Türkiye Kalkınma Fonu nezdinde Etki Fonu kurulacak ve bu kapsamda toplumsal sorun alanlarına sürdürülebilir şekilde fayda temin eden şirketlerin (deprem bölgesindeki firmalar dâhil) desteklenmesi sağlanacak. Ayrıca sürdürülebilir finansal araçlara yatırım yapan yatırım fonlarına sağlanabilecek vergisel teşvikler konusunda çalışmalar da yapılacak.

İstihdama yönelik özel düzenlemeler de eylem planında yer buldu. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden yeni mezun olan ve belirli bir süre aynı şirkette çalışan kişilere yönelik ‘yeni yazılımcı teşviki’ uygulaması hayata geçirilecek. Benzer şekilde ilk aşama girişimcileri için de vize modelinin oluşturulması sağlanarak yurtdışındaki girişimcilerin Türkiye’ye gelmesi teşvik edilecek. Ar-Ge veya Ür-Ge faaliyetleri yürütülmesi, yatırımın yapılması, yönetilmesi veya işletilmesiyle ilgili olarak Türkiye’ye gelecek diğer ülke vatandaşlarına ve ailelerine ikamet ve çalışma izni verilmesinde öncelik sağlanacak. İhtiyaç duyulan alanlarda yabancı uyruklu doktoralı uluslararası bilim insanlarının istihdamı desteklenecek.

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40 BİN KİŞİYE MESLEK KURSU

Ayrıca sanayi sektöründe emek arzı ile işgücü piyasası ihtiyaçları arasında uyumu güçlendirmeye yönelik aktif işgücü piyasası programları kapsamında 40 bin kişiye yönelik mesleki eğitim kursu ve işbaşı eğitim programı düzenlenecek.

TÜRKİYE’NİN PAYI YÜZDE 1.5’E ÇIKACAK

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2024-2028) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi. Yılmaz, genelgeyle birlikte yayımlanan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi kapsamında, Türkiye’nin küresel sermaye akımlarından aldığı payı nitelikli yatırımlarla artırmayı ve 2028 itibarıyla yüzde 1.5’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu mesajları verdi: - Strateji, küresel ekonomik coğrafyanın yeniden şekillendiği bir dönemde ülkemizi dünyanın önde gelen yatırım, üretim ve ihracat merkezine dönüştürmenin yol haritasını oluşturmaktadır. Ülkemizin uzun vadeli kalkınma hedeflerine hizmet edecek olan stratejiyle yüksek katma değerli, yeşil ve dijital dönüşümü destekleyen, yüksek teknolojiye dayalı ve kaliteli istihdam sağlayan nitelikli yatırımları ülkemize daha fazla çekeceğiz. Böylece cari açığın azaltılmasını ve sağlıklı, sürdürülebilir kaynaklardan finanse edilmesini sağlayacağız.

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- Türkiye için nitelikli yatırım alanlarını ‘İklim Dostu’, ‘Dijital’, ‘Küresel Tedarik Zinciri Odaklı’, ‘Bilgi Yoğun’, ‘Nitelikli İstihdam Sağlayan’, ‘Katma Değerli Hizmet’, ‘Nitelikli Finansal Yatırımlar’ ve ‘Bölgesel Kalkınmayı Destekleyen’ olmak üzere sekiz başlıkta belirledik.”

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