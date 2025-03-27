Uludağ’da otelde hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği belli oldu!

Alınan bilgiye göre, 1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesi süresi dolan ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN MİLLİ KAYAKÇI BERKİN USTA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Otelde hayatını kaybeden kişilerden birinin 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Milli Kayakçı Berkin Usta olduğu öğrenildi. Aynı yangında, milli kayakçının Kayak Hocaları Derneği Başkanı da olan Sarıkamışlı kayak hocalarından Yahya Usta ve annesi Fikriye Usta da yaralandı. Otelin eksiklerinin olduğu ve kapatılması gereken bir otel olduğu da ortaya çıktı.

3 GÖREVLİ HASTANEYE KALDIRILDI

İçeride bulunan 12 otel görevlisinden 9'u dışarı çıkarken duman etkilenen 3 görevli ise hastaneye kaldırıldı. 3 kişinin bilinçlerinin kapalı olduğu ve tedavi gördükleri öğrenildi.





Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.

Haberin Devamı

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği tarafından eksikleri olduğu için kapatılan Kervansaray Otel'de saat 06.00 sularında çıkan yangınla ilgili olarak İHA muhabirine konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otele konaklayan tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.

OTEL TAMAMEN BOŞALTILDI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, otelin tamamen boşaltıldığını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CNN TÜRK canlı yayınında "Hemen ulaştı arkadaşlarımız oraya. Binada kalan 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi vefat etti" açıklamasında bulunmuştu. Ancak ilerleyen saatlerde can kaybı arttı ve ölü sayısı 2'ye yükseldi.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BELLİ OLDU

Oteldeki kayak hocaları verandada mangal yaptıkları sırada üst alan tutuştu ve alevler bir anda büyüdü. Eşyalarını almak için tekrar otele giren kişiler mahsur kalırken hayatını kaybeden kişinin otelin kayak odasını işleten kişinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan Kervansaray Otel'den yapılan ilk açıklamada otelin kapalı olduğu, yangının gece saatlerinde otel dışındaki verandadan çıktığı belirtildi.

Haberin Devamı





OTEL KARTALKAYA FACİASI SONRASI KAPATILMIŞ

İlk belirlemelere göre kimsenin bulunmadığı oteldeki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.

OTELDEN AÇIKLAMA

Kervansaray Otel, yangına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklama şöyle:

Bursa Uludağ’daki kapalı olan Kervansaray Otel’imizin arka tarafında, dışarıda bir veranda alanında gece saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen şekilde başlayarak otelimize sıçrayan bir yangın çıkmıştır ve kısa sürede itfaiye tarafından kontrol altına alınmıştır. 17 Mart’ta Jandarma’ya bilgi verilerek kapatılan otelimizde meydana gelen yangın ile ilgili resmi makamlarla her türlü bilgi ve iletişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Detaylıca kamuoyu en hızlı şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN YANGIN AÇIKLAMASI:

Haberin Devamı

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Uludağ'daki otel yangınıyla ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini açıkladı

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Basın yayın kuruluşlarında yer alan ’Bursa Uludağ’da Kapatılan Otelde Yangın’ haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; 27.03.2025 tarihinde Uludağ Milli Parkında bulunan konaklama tesisinde meydana gelen yangında personel olduğu değerlendirilen 1 vatandaşımızın olay yerinde, 1 vatandaşımızın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve 1 vatandaşımızın yaralandığı olayla ilgili olarak; Olay yerinde, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği, bilirkişi marifetiyle yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için incelemelerin devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur"