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Uludağ’da otel yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

27.03.2025 - 07:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

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Bursa'nın Uludağ ilçesinde bulunan bir otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler oteli sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otel içerisinde mahsur kalanların bulunduğu öğrenilen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, 1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesi süresi dolan ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kimsenin bulunmadığı oteldeki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.

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