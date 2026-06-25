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Gündem'Erkek mesleği' diyenlere inat sektöre damga vurdu! Müşteriler önce şaşırıyor, sonra sıraya giriyor
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'Erkek mesleği' diyenlere inat sektöre damga vurdu! Müşteriler önce şaşırıyor, sonra sıraya giriyor

25.06.2026 - 11:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaportacı ustası olarak çalışan Özlem Oral, erkek egemen olarak görülen sektördeki başarısı ve mesleğine olan bağlılığıyla dikkat çekiyor.

1'Erkek mesleği' diyenlere inat sektöre damga vurdu! Müşteriler önce şaşırıyor, sonra sıraya giriyor

Fatsa Büyük Sanayi Sitesi'nde yıllardır kaporta ustası Bülent Erözyürek ile birlikte çalışan Özlem Oral, azmi ve çalışkanlığıyla müşterilerinin takdirini kazanıyor. Kaporta alanındaki başarılı çalışmalarıyla öne çıkan Oral, sanayide kadınların da her meslek dalında başarıyla yer alabileceğini gösteriyor.

2'Erkek mesleği' diyenlere inat sektöre damga vurdu! Müşteriler önce şaşırıyor, sonra sıraya giriyor

Mesleğini büyük bir titizlik ve özveriyle sürdüren Özlem Oral, yaptığı işin her aşamasında dikkatli ve özenli davranarak kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Sanayide kadın çalışanların sayısının artmasının önemli olduğunu belirten Oral, genç kadınlara da cesaret veriyor.

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3'Erkek mesleği' diyenlere inat sektöre damga vurdu! Müşteriler önce şaşırıyor, sonra sıraya giriyor

İşini severek yaptığını ifade eden Özlem Oral, "Kaportacılık erkek mesleği gibi gözükse de biz kadınlar da bu işte gayet başarılı oluyoruz. Ben de işimi çok severek yapıyorum. Bülent ustamdan öğrendiğim işi daha iyi seviyelere getirmek için gayret göstermeye devam edeceğim" dedi.