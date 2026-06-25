'Erkek mesleği' diyenlere inat sektöre damga vurdu! Müşteriler önce şaşırıyor, sonra sıraya giriyor

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İşini severek yaptığını ifade eden Özlem Oral, "Kaportacılık erkek mesleği gibi gözükse de biz kadınlar da bu işte gayet başarılı oluyoruz. Ben de işimi çok severek yapıyorum. Bülent ustamdan öğrendiğim işi daha iyi seviyelere getirmek için gayret göstermeye devam edeceğim" dedi.