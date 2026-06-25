'Erkek mesleği' diyenlere inat sektöre damga vurdu! Müşteriler önce şaşırıyor, sonra sıraya giriyor
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaportacı ustası olarak çalışan Özlem Oral, erkek egemen olarak görülen sektördeki başarısı ve mesleğine olan bağlılığıyla dikkat çekiyor.
Fatsa Büyük Sanayi Sitesi'nde yıllardır kaporta ustası Bülent Erözyürek ile birlikte çalışan Özlem Oral, azmi ve çalışkanlığıyla müşterilerinin takdirini kazanıyor. Kaporta alanındaki başarılı çalışmalarıyla öne çıkan Oral, sanayide kadınların da her meslek dalında başarıyla yer alabileceğini gösteriyor.
Mesleğini büyük bir titizlik ve özveriyle sürdüren Özlem Oral, yaptığı işin her aşamasında dikkatli ve özenli davranarak kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Sanayide kadın çalışanların sayısının artmasının önemli olduğunu belirten Oral, genç kadınlara da cesaret veriyor.
İşini severek yaptığını ifade eden Özlem Oral, "Kaportacılık erkek mesleği gibi gözükse de biz kadınlar da bu işte gayet başarılı oluyoruz. Ben de işimi çok severek yapıyorum. Bülent ustamdan öğrendiğim işi daha iyi seviyelere getirmek için gayret göstermeye devam edeceğim" dedi.