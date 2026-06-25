Kastamonu'da bu okuldaki öğrencilerin mezun olmadan işleri hazır! Sanayide bile bu makineler yok: İki ürünün patentini birden alındı

9

Öğrencilerden Eren Yıldızoğlu ise okulda oyuncak, masa, sandalye ve dolap gibi birçok eşyanın üretiminde görev aldıklarını belirtti.



Uygulamalı eğitimin kendilerine önemli tecrübe kazandırdığını ifade eden Yıldızoğlu, "Burada hem okuyoruz hem para kazanıyoruz. Yani işimden memnunum. Ben burada hem öğrenciyim hem de fabrikada çalışan bir işçiyim. Burada mutluyum. Öğretmenlerim sağ olsun öğretiyorlar. Arkadaşlarla birlik olunca ortaya daha güzel işler çıkıyor." diye konuştu.