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Ulubey'de kontrolden çıkan araç, park halindeki araca çarptı

16.06.2026 - 20:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ORDU (İHA)

Ulubey'de kontrolden çıkan araç, park halindeki araca çarptı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın park halindeki araca çarptığı ve başka bir aracın da karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Ulubey ilçesi Şıhlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Duran B. (61) idaresindeki 52 KD 5208 plakalı hafif ticari araç, Ulubey-Gürgentepe istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında park halinde bulunan İmdat A.'ya (60) ait 52 ABB 527 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle aynı yönde seyreden Mustafa G. (41) yönetimindeki 52 LJ 527 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı.

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Kazada sürücü Duran B. ile araçta yolcu olarak bulunan Cemile B. (56) ve Havva A. (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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