Ukrayna'da 'Bayraktar Efsane Kanatlar' belgeseli! Selçuk ve Haluk Bayraktar'la söyleşi yapıldı

Ukrayna’nın en önemli televizyon kanallarından biri olan 1+1, Baykar tarafından geliştirilen ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direnişinin sembolü haline gelen Bayraktar TB2'ler ile ilgili "Bayraktar Efsane Kanatlar" adında bir belgesel hazırlayıp yayına sundu.

Ukrayna televizyonlarının çoğunda yayınlanan belgesel için ülkenin önde gelen gazetecilerinden biri olan Natalia Moseichuk ve ekibi, İstanbul'da 3 gün boyunca çekimler yaptı.

Belgesel için Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile özel bir söyleşi de yapıldı. Dünden bugüne Baykar'ın hikayesi ile Bayraktar TB2 SİHA'ların geliştirilme safhaları en yetkili isimlerden dinlendi. 1+1 TV ekibi aynı zamanda Bayraktar KIZILELMA'nın ilk teker kesme testine de şahitlik etti.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN PAYLAŞIM

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından belgesele ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar paylaşımında, ""Zafer, bizim için doğru bildiğin yolda dosdoğru bir şekilde mücadele etmektir. Ömrümüzde iyi bir iz bıraktıysak en büyük zafer bu." Ukrayna televizyonlarında yayınlanan "Bayraktar Efsane Kanatlar“ belgeselinin tamamı için: https://t.co/b2FndmrdYV" ifadelerine yer verdi.