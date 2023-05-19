Ukrayna, Rus füzelerini düşürünce fiyaskonun faturası mühendislere kesildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçmişte “önlenemez” diye gururla tanıttığı “Kinjal” (hançer) isimli hipersonik füzelerin Ukrayna’da peş peşe havada imha edilmesi Moskova’da sert tartışmalara neden oldu. Teknolojisi Kinjal’dan daha eski olsa da Kiev’in kullandığı Amerikan yapımı “Patriot” hava savunma sistemleri, geçtiğimiz günlerde onlarca Rus füzesini havada imha etti. Bu gelişme tartışma yaratırken hipersonik silahı geliştiren enstitüde çalışan 3 mühendisin tutuklandığı ortaya çıktı.

VATANA İHANET SUÇLAMASI

Silahı geliştiren baş uzman Valeriy Zvyagintsev’in 16 Mayıs’ta tutuklandığı belirtildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB, gözaltına aldığı fizikçinin işyeri ve evinde de arama yaptı. Tutuklu bulunan Zvyafintsev ile iki çalışma arkadaşı Anatoliy Maslov ve Aleksander Şiplyuka vatana ihanetle suçlanıyor. Mühendislerin durumu Rus basınında fazla yer etmese de bilim camiasında ses getirdi. Rus fizikçiler, çalışma arkadaşlarının serbest kalmasını talep etti. Konuya dair Kremlin Sarayı’ndan da dün ilk açıklama geldi. Sözcü Dmitriy Peskov, tutuklamalardan haberdar olduklarını söyleyerek, “Ancak adı geçen kişilerin gerçekten vatana ihanet suçu işleyip işlemediklerine biz değil, mahkeme karar verecek” demekle yetindi.

İRANLI DERGİ BAŞLARINI YAKTI

Kinjal krizi aslında ilk olarak Temmuz 2022’de patlak vermişti. Önce mühendis Anatoliy Maslov, üç ay sonra da Aleksander Şiplyuka gözaltına alınmıştı. Son olarak da baş mühendis Valeriy Zvyagintsev tutuklandı. Soruşturmaya gerekçe olarak, fizikçilerin İran’daki bir bilimsel dergiye devlet sırrı sayılan bilgileri vermesi gösteriliyor. Sanıklar ise İran’a gönderdikleri yazıların Rusya’da devlet kontrolünden geçtiğini söylüyor. Rus lider Putin ilk kez 2018 yılında, “Elimizde artık kimsenin yakalayamayacağı müthiş bir hipersonik silah var. Adını da Kinjal koyduk” demişti.

UKRAYNA’YA FÜZE YAĞIYOR

Rusya, mayıs ayı boyunca Ukrayna’ya neredeyse gün aşırı yeni ve yoğun FÜZE saldırıları düzenledi. Ukrayna ordusu, hava savunma sistemlerinin kara, hava ve denizden atılan 30 Rus füzesinden 29’unu önlemeyi başardığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise belirlenen hedeflerin vurulduğunu söyledi.